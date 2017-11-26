Собчак прокомментировала желание Титова участвовать в президентских выборах

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении баллотироваться на выборах президента РФ, считает поиск идеала в прошлом одним из недостатков программного заявления нового кандидата — уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, председателя Партии Роста Бориса Титова.

Партия Роста в воскресенье выдвинула Титова кандидатом на пост главы государства. Сам он заявил о своей готовности участвовать в президентских выборах-2018.

"Показательно, конечно, что даже назначенный нынешний властью бизнес-омбудсмен считает, что существующей системе нужна альтернатива, но несколько вещей все-таки смущают в программном заявлении нового кандидата в президенты Бориса Титова. Прежде всего — поиск идеала в прошлом. Не умаляя заслуг Витте или Столыпина перед русской историей, хочется все же видеть в качестве ориентиров более современные примеры", — сообщается на сайте Собчак.

По ее словам, успешных моделей обществ и процветающих экономик, на которые можно было бы равняться, сегодня достаточно "Так неужели в поисках перемен можно опираться только на образцы столетней давности?", — говорится в сообщении.

"Вторым разочарованием" Собчак называет критику со стороны Титова оппозиционера Алексея Навального. По мнению телеведущей, это сразу определяет Титова как не просто не оппозиционного, а прямо провластного кандидата.

Собчак также не согласна с Титовым в том, что российское общество еще "не готово к демократии". "И в этом — наше главное отличие! Мы считаем, что время патернализма, время "опеки", во имя которой ограничиваются наши свободы, под прикрытием которой цветут протекционизм и прямая коррупция, — это время прошло. Русский бизнес, как и все российские граждане, — взрослые и ответственные люди, которые имеют право на честные выборы и самостоятельные решения", — говорится на сайте Собчак.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года. Уже известно о планах участвовать в избирательной кампании лидера ЛДПР Владимира Жириновского, одного из основателей партии "Яблоко" Григория Явлинского. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что его, как лидера компартии, выдвинули в качестве кандидата в президенты все партийные организации, но окончательное решение примет съезд.

О намерении баллотироваться на предстоящих выборах сообщили журналистка и телеведущая Ксения Собчак, которая позиционирует себя как кандидата "против всех", политолог Андрей Богданов и один из создателей движения "Наши" Борис Якеменко. Свои кандидатуры намерены выставить и журналистка Екатерина Гордон, глава ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахман Янсуков, лидер партии "Женский диалог" Елена Семерикова, предприниматель Сергей Полонский. Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец и лидер движения "Возрождение" Александр Чухлебов, директор института политической социологии Вячеслав Смирнов и эксперт в области социальной психологии Михаил Козлов также заявляли о своих президентских амбициях.