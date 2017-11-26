Кадыров заявил, что ему приятно находиться под санкциями

ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1" заявил, что ему приятно находиться под санкциями, так как он попал под них за свое государство и за свой народ.

"Наоборот, приятно, находиться… Если я под санкциями — я же не за воровство или там за хищение бюджета, или за какие-то там тайны выдавал. Я за свое государство, народ попал под санкции. Так что это очень приятно, честно. Это абсолютно мне не мешает", — сказал Кадыров, отвечая на вопрос, мешает ли ему то, что он находится под санкциями.

Он пояснил, что и до санкций не летал в Америку и Европу, и даже если снимут санкции, не собирается этого делать. "Я считаю, что это больше, больше дает стимула дальше служить для своего государства, народа. Реально, это не просто слова, кому-то, как-то, это реально мое убежденное мнение", — сказал глава Чечни.

Он отметил, что ему пока не удалось вернуть находящихся в Европе скаковых лошадей, которые тоже попали под санкции. "Нет пока, они находятся там. Ну, мы участвуем, выигрываем у них, и смотрят за ними, я думаю, что получится вернуть. Но уже у них скаковой так сказать возраст заканчивается. …Пока они стоят там", — заявил Кадыров.

По его словам, призовые деньги перечисляются на счет, но их разрешают тратить лишь на содержание лошадей. "И этого мы добились еле, а так они с голоду умерли бы", — заключил Кадыров.

Глава Чечни входит в число россиян, против которых США, страны Евросоюза и некоторые другие государства ввели санкции в связи с ситуацией на Украине. В СМИ в прошлом году разразился ряд скандалов вокруг лошадей Кадырова, содержащихся в Европе. В рамках санкционных мер, в частности, власти Германии, а затем и Чехии отказались выплачивать вознаграждение за победу лошадей Кадырова на скачках и выделять средства на содержание лошадей. Позднее они разрешили направлять часть выигрыша на их содержание.

Хронология введения санкций и ответных мер России в 2014-2016 годах в справке РИА Новости >>