Титов рассказал, кто будет фаворитом на предстоящих выборах

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Действующий глава государства Владимир Путин будет "бесспорным фаворитом" кампании, в случае своего выдвижения на выборах президента РФ в 2018 году, считает уполномоченный по защите прав предпринимателей, председатель Партии Роста Борис Титов, заявивший о своем намерении баллотироваться на выборах.

Очередные выборы президента России пройдут в марте следующего года, избирательная кампания должна стартовать в декабре. Партия Роста в воскресенье выдвинула Титова кандидатом на пост главы государства. Сам он заявил о своей готовности участвовать в президентских выборах-2018.

"Мы прекрасно понимаем, что у выборов будет явный и бесспорный фаворит — Владимир Путин. Однако Партия Роста и я лично крайне неудовлетворены тем, что на приближающихся выборах не выражены интересы обширной группы предпринимателей. Миллионы людей, занятых в малом и среднем бизнесе, индивидуальные предприниматели, представители IT-экономики не имеют влиятельного политического представительства, а потому не в состоянии влиять на стратегию развития страны, на решения, касающиеся их собственной судьбы", — заявил Титов журналистам в воскресенье.

По его словам, фактически, каждый четвертый-пятый россиянин — "а именно столько вовлечены в предпринимательство, — лишён возможности выразить свои коренные экономические и социальные интересы".

"Кандидат Партии Роста идет на выборы, чтобы в первую очередь представить и защитить этих людей. Экономические свободы, режим максимального благоприятствования для малого и среднего бизнеса, независимое судопроизводство, гарантии собственности, декриминализация экономической деятельности — вот с чем я иду на выборы", — заключил Титов.

Администрация президента пока не дает ответа на вопрос об участии действующего главы государства в кампании-2018. В начале октября на пленарном заседании в рамках форума "Российская энергетическая неделя" Путин на вопрос о предстоящих выборах ответил, что "еще не решил не только, против кого" будет баллотироваться, но и не решил, будет ли "баллотироваться вообще". А на пресс-конференции в рамках саммита АТЭС в середине ноября президент подчеркнул, что пока оставит вопрос о своем возможном выдвижении на новый президентский срок без ответа, отметив, что "время придет, поговорим на эту тему". Однако многие политологи сходятся во мнении, что Путин выставит свою кандидатуру на выборах.