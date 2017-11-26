Титов рассказал, почему решил баллотироваться в президенты

АБРАУ-ДЮРСО (Краснодарский край), 26 ноя — РИА Новости. Нынешний президент России Владимир Путин является гарантом стабильности в стране, но к действующей власти есть вопросы, во многом касающиеся того, что, помимо стабильности, нужно еще и движение вперед, заявил в воскресенье на брифинге бизнес-омбудсмен и председатель Партии Роста Борис Титов, завивший о намерении участвовать в президентской кампании.

Очередные выборы президента России пройдут в марте следующего года, избирательная кампания должна стартовать в декабре. Партия Роста в воскресенье выдвинула Титова кандидатом на пост главы государства. Сам он заявил о своей готовности участвовать в президентских выборах-2018.

"Мы считаем, что стране нужны серьезные экономические перемены, но любые преобразования не могут идти в условиях нестабильности… Реформы должны поддерживаться народом. Сегодня гарантом стабильности является Владимир Владимирович Путин", — отметил Титов, добавив, что у него и его соратников по партии при этом есть вопросы к действующей власти.

"Главной нашей претензией является то, что эта стабильность не работает на будущее — она работает только на сегодняшний день. Нам нужна не только стабильность, но и движение вперед", — пояснил председатель партии.

Он добавил, что движение вперед может реализоваться за счет поддержки среднего класса, за счет того, что бизнесу будет дана свобода, будет развиваться частная инициатива.

"Дайте бизнесу свободно развиваться, и мы не узнаем страну… Частная инициатива творит чудеса", — уверен Титов.

Он заявил, что в партии уже представляют, с кем им придется соперничать. "Мы предполагаем тех, кто будет бороться с Путиным. Ни у кого из них нет четко сформулированной программы. Та же Собчак, которая идет "против всех". Мы все же "за", — отметил Титов.

Он уточнил, что в ближайшее время партия сформирует штаб, привлечет консультантов. "Мы, конечно, сегодня видим, что во многом нам благоприятствует ситуация… более открытая дорога. Люди начали с большим интересом относиться к политике", — считает лидер Партии Роста.