Титов рассказал, почему решил баллотироваться в президенты

АБРАУ-ДЮРСО (Краснодарский край), 26 ноя — РИА Новости. Нынешний президент России Владимир Путин является гарантом стабильности в стране, но к действующей власти есть вопросы, во многом касающиеся того, что, помимо стабильности, нужно еще и движение вперед, заявил в воскресенье на брифинге бизнес-омбудсмен и председатель Партии Роста Борис Титов, завивший о намерении участвовать в президентской кампании.
"Мы считаем, что стране нужны серьезные экономические перемены, но любые преобразования не могут идти в условиях нестабильности… Реформы должны поддерживаться народом. Сегодня гарантом стабильности является Владимир Владимирович Путин", — отметил Титов, добавив, что у него и его соратников по партии при этом есть вопросы к действующей власти.
"Главной нашей претензией является то, что эта стабильность не работает на будущее — она работает только на сегодняшний день. Нам нужна не только стабильность, но и движение вперед", — пояснил председатель партии.
Он добавил, что движение вперед может реализоваться за счет поддержки среднего класса, за счет того, что бизнесу будет дана свобода, будет развиваться частная инициатива.
Он заявил, что в партии уже представляют, с кем им придется соперничать. "Мы предполагаем тех, кто будет бороться с Путиным. Ни у кого из них нет четко сформулированной программы. Та же Собчак, которая идет "против всех". Мы все же "за", — отметил Титов.
Он уточнил, что в ближайшее время партия сформирует штаб, привлечет консультантов. "Мы, конечно, сегодня видим, что во многом нам благоприятствует ситуация… более открытая дорога. Люди начали с большим интересом относиться к политике", — считает лидер Партии Роста.