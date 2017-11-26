Бизнес-омбудсмен Титов заявил о намерении баллотироваться в президенты

АБРАУ-ДЮРСО (Краснодарский край), 26 ноя — РИА Новости. Бизнес-омбудсмен и председатель Партии Роста Борис Титов заявил о своей готовности участвовать в президентских выборах-2018.

Выборы президента России пройдут в марте следующего года, избирательная кампания должна стартовать в декабре. Партия Роста в воскресенье выдвинула Титова кандидатом на пост главы государства.

"Это было непростое решение… Мы, конечно, понимаем, что берем на себя серьезные риски. Я могу сказать, что как политик далек от совершенства… но у нас есть огромная сила — это наша команда. У каждого из нас есть своя аудитория поддержки", — сказал Титов журналистам.

Он добавил, что в декабре пройдет съезд партии, который должен утвердить это решение. "Но мы идем командой. Мы "со-кандидаты". Намерены ездить по регионам. Хотели бы убедить страну, что нужна стратегия роста", — отметил бизнес-омбудсмен.

По словам федерального секретаря Партии Роста Александра Хуруджи, Титов больше, чем кандидат от предпринимателей.

"Для меня важно, что моя целевая аудитория не будет разочарована, поскольку он состоявшийся "защитник", достигший высоких результатов на этом фронте. Вместе с тем Борис Титов — успешный предприниматель, известный экономист — автор "Стратегии Роста", один из драйверов новой цифровой экономики. Набор этих качеств в одном кандидате повышает шанс на достижение лучшего для партии и поддерживающих нас избирателей результата", —сказал Хуруджи РИА Новости.

Партия Роста — одна из самых молодых партий, принявших участие в думских выборах. Она была сформирована на базе реорганизованного "Правого дела". В 2011 году единоличным лидером партии стал миллиардер Михаил Прохоров. В свою очередь "Правое дело" было создано в 2008 году на базе Союза правых сил, Демократической партии России и "Гражданской силы".

Биографию Бориса Титова читайте в справке РИА Новости>>