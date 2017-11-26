Бизнес-омбудсмен Титов заявил о намерении баллотироваться в президенты

АБРАУ-ДЮРСО (Краснодарский край), 26 ноя — РИА Новости. Бизнес-омбудсмен и председатель Партии Роста Борис Титов заявил о своей готовности участвовать в президентских выборах-2018.
"Это было непростое решение… Мы, конечно, понимаем, что берем на себя серьезные риски. Я могу сказать, что как политик далек от совершенства… но у нас есть огромная сила — это наша команда. У каждого из нас есть своя аудитория поддержки", — сказал Титов журналистам.
Он добавил, что в декабре пройдет съезд партии, который должен утвердить это решение. "Но мы идем командой. Мы "со-кандидаты". Намерены ездить по регионам. Хотели бы убедить страну, что нужна стратегия роста", — отметил бизнес-омбудсмен.
По словам федерального секретаря Партии Роста Александра Хуруджи, Титов больше, чем кандидат от предпринимателей.
Партия Роста — одна из самых молодых партий, принявших участие в думских выборах. Она была сформирована на базе реорганизованного "Правого дела". В 2011 году единоличным лидером партии стал миллиардер Михаил Прохоров. В свою очередь "Правое дело" было создано в 2008 году на базе Союза правых сил, Демократической партии России и "Гражданской силы".
Биографию Бориса Титова читайте в справке РИА Новости>>