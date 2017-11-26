ФПС Партии Роста выдвинул кандидатуру Титова на выборах президента

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017. Архивное фото

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017. Архивное фото

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Федеральный политсовет Партии Роста в воскресенье предложил выдвинуть кандидатуру председателя партии, бизнес-омбудсмена Бориса Титова на выборах президента РФ в 2018 году, сообщили РИА Новости в аппарате партии.

"Партия Роста намерена выдвинуть Титова на выборах президента РФ, такое решение принято на ФПС партии в воскресенье, соответствующая рекомендация будет дана съезду партии", — заявили в аппарате.