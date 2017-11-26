Юристы начали готовить иски, оспаривающие санкции против Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя — РИА Новости, Виктор Лященко. Работа по оспариванию санкции против Крыма начата, первые иски могут быть поданы уже в следующем году, сообщил руководитель экспертного совета по международно-правовым вопросам при крымском правительстве Александр Молохов.

"Говорить о каких-то результатах по санкциям пока рано. Работа ведется, и если не в этом, то в следующем году, мы обязательно это сделаем. Мы работаем в двух направлениях: первое – оспаривание персональных санкций. Здесь мы хотим выбрать такую кандидатуру, в отношении которой были без сомнений санкции применены необоснованно. Пока это все в процессе", — сказал РИА Новости Молохов.

Второе направление, по его словам, над которым работают юристы, — оспаривание в целом санкций против Крыма.

"Этот вопрос во многом политический. Мы работаем в тесном контакте с МИДом, Минюстом. Сложность здесь в том, что судиться придется за границей в Люксембурге в Европейском суде справедливости и это требует довольно серьезных финансовых затрат и поиска неких источников для этой работы. Пока этот вопрос не решен", — подчеркнул эксперт.

Крым стал российским после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 95% жителей полуострова высказались за вхождение в состав России