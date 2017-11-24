Большинство россиян позитивно оценивает работу Путина, показал опрос

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Большинство россиян (порядка 80%) выражает доверие президенту РФ Владимиру Путину и позитивно оценивает его работу на своем посту, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение".

Согласно исследованию, 78% респондентов доверяют Путину. В сентябре о доверии к главе государства говорили 79%, а в июле — 78%.

О том, что президент хорошо работает на своем посту, заявляют 80% опрошенных, противоположной точки зрения придерживаются 12% россиян.

Опрос ФОМ проведен 18-19 ноября в 104 населенных пунктах в 53 субъектах РФ среди 1500 респондентов.