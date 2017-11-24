Глава МИД Японии рассказал, о чем Токио договорился с Москвой

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Японии Таро Коно на встрече в Москве. 24 ноября 2017

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Японии Таро Коно на встрече в Москве. 24 ноября 2017

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Япония и Россия договорились сотрудничать в вопросах борьбы с терроризмом, наркотрафиком, отмыванием денег и борьбы с коррупцией, заявил министр иностранных дел Японии Таро Коно.

"В области безопасности была достигнута договоренность осуществлять сотрудничество в борьбе с нетрадиционными угрозами, такими как терроризм, наркотрафик и отмывание денег, и сегодня мы дополнили (это) еще борьбой с коррупцией", — сказал глава МИД Японии на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.