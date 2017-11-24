МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Созданы две рабочие группы для проработки вопроса о совместной хозяйственной деятельности России и Японии на Курильских островах, их заседание состоится в декабре, а заместители министров иностранных дел двух стран для обсуждения проблемы встретятся в начале 2018 года, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы договорились дать поручения ускорить переговорный процесс по вопросам совместной хозяйственной деятельности на островах в период до весны, провести переговоры на уровне директоров департаментов в середине декабря, а дальше, во второй половине января или в феврале — консультации на уровне заместителей министров иностранных дел", — сказал глава японского МИД.
Япония претендует на южнокурильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, говоря о заключении мирного договора между Токио и Москвой. Позиция России заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.