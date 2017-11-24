МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Созданы две рабочие группы для проработки вопроса о совместной хозяйственной деятельности России и Японии на Курильских островах, их заседание состоится в декабре, а заместители министров иностранных дел двух стран для обсуждения проблемы встретятся в начале 2018 года, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Эта тематика рассматривается по переговорному каналу на уровне заместителей министров иностранных дел. Для ее более предметной проработки создано две рабочие группы: одна — по коммерческим аспектам совместной хозяйственной деятельности, и вторая — по консульско-логистическим вопросам, которые необходимо решать для реализации соответствующих проектов на островах. Мы поддержали предложение наших японских коллег провести заседание этих двух рабочих групп в декабре, а уже по их итогам будем планировать сроки очередного раунда переговоров под руководством заместителей министров, я думаю, в начале следующего года", — сказал он на пресс-конференции с главой МИД Японии Таро Коно.

"Мы договорились дать поручения ускорить переговорный процесс по вопросам совместной хозяйственной деятельности на островах в период до весны, провести переговоры на уровне директоров департаментов в середине декабря, а дальше, во второй половине января или в феврале — консультации на уровне заместителей министров иностранных дел", — сказал глава японского МИД.

Япония претендует на южнокурильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, говоря о заключении мирного договора между Токио и Москвой. Позиция России заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.