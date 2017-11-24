МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Вопрос о приезде в Москву главы самопровозглашенной Луганской народной республики Игоря Плотницкого не относится к компетенции Кремля, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что в Кремле по-прежнему не считают нужным комментировать ситуацию с Плотницким и ЛНР. При этом Песков подчеркнул, что российская позиция по минским договоренностям осталась неизменной.

"Альтернативы минским договоренностям нет, и Россия сохраняет свою приверженность той подписи, которую под этими договоренностями поставил президент Путин", — сказал Песков, отвечая на вопрос, знают ли в Кремле о визите Плотницкого и как он может повлиять на реализацию минских договоренностей.