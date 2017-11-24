Госдума приняла закон о видеонаблюдении за подсчетом голосов на выборах

В информационном центре Центральной избирательной комиссии в единый день голосования. 10 сентября 2017

В информационном центре Центральной избирательной комиссии в единый день голосования. 10 сентября 2017

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Госдума приняла в окончательном третьем чтении закон, который позволяет членам Общественной палаты РФ быть наблюдателями на выборах президента и предусматривает видеонаблюдение за подсчетом голосов.

Авторами законопроекта выступили глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас. Соответствующие поправки предлагается внести в закон "О выборах президента РФ".

Закон предлагает расширить перечень субъектов, которые смогут назначать своих наблюдателей в избирательные комиссии при проведении выборов президента. Согласно принятому документу, своих наблюдателей вправе будет направлять Общественная палата РФ, а также общественные палаты субъектов РФ. При этом общественные палаты субъектов смогут назначать наблюдателей в избирательные комиссии, расположенные в соответствующем регионе.

Как ранее отметил Крашенинников, расширение контрольных полномочий общественных палат направлено на реализацию и защиту избирательных прав граждан при проведении выборов главы государства. По словам депутата, это позволит обеспечить открытость избирательного процесса, что является одним из важнейших принципов проведения выборов.

Кроме того, предусматривается, что доверенному лицу кандидата также дается возможность назначать в каждую участковую избирательную комиссию несколько наблюдателей, имеющих право поочередно осуществлять наблюдение за проведением голосования и другими избирательными действиями в помещении для голосования.

Также закон предусматривается возможность размещения средств видеонаблюдения и трансляции изображения в помещениях территориальных избирательных комиссий при установлении ими итогов голосования.

Таким образом, с принятием закона видеонаблюдение будет возможно не только при голосовании, но и при подсчете голосов в территориальной избирательной комиссии. По мнению Крашенинникова, это позволит устранить возможные ошибки, а также ограничить возможность фальсификаций при подсчете голосов, укрепив тем самым доверие граждан к результатам выборов.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.