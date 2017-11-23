МИД России из-за резолюции о голодоморе посоветовал США изучать историю

МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Министерство иностранных дел России посоветовало США внимательнее изучать историю в связи с резолюцией по поводу 85 годовщины голодомора на Украине, представленной ранее в палате представителей конгресса США.

Резолюция по случаю 85-летия голодомора на Украине была представлена ранее в палате представителей конгресса США. В ней говорится, что резолюция чтит память, по разным оценкам, от семи до десяти миллионов украинцев, которые погибли "по воле сталинского правительства бывшего Советского Союза, которое зимой 1932-1933 годов умышленно довело Украину до голода в попытке сломить национальное сопротивление коммунистической оккупации".

Документ не имеет обязательной законодательной силы. Его подготовили конгрессмены-демократы Сандер Левин и Мэрси Каптур, а также их коллеги-республиканцы Энди Харрис и Брайан Фитцпатрик. Подобные резолюции вносятся в конгресс США практически ежегодно.

"Мы призываем американских коллег впредь более внимательно изучать исторические данные… Я бы позволила себе сказать проще: просто начать изучать исторические данные. Тут уже не о внимательности говорится. Уже надо ставить речь о том, что в принципе, делая подобные заявления, люди практически не знают фактуры. Если наконец-то наши коллеги в госдепартаменте начнут читать исторические документы хотя бы в пересказе, это позволит избежать подобных абсурдных заявлений, которые идут просто вразрез с реальностью", — заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, резолюция полностью искажает историю.

При этом она отметила, что в Киеве пытаются представить эти события как геноцид украинского народа. "Такая трактовка не имеет ничего общего с восстановлением справедливости, носит политизированный и, давайте скажем прямо, просто антиисторический характер. На наш взгляд, когда так ставится вопрос, так подается тема, цель одна — посеять раздор между народами России и Украины", — добавила Захарова.

Голод 1932-1933 годов охватил все основные зерновые районы СССР — Украину, Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. Тогда, по разным оценкам, погибли от 7 до 8 миллионов человек, из них 3-3,5 миллиона — на Украине, 2 миллиона — в Казахстане и Киргизии, 2-2,5 миллиона — в РСФСР.

На Украине действует закон, который признает голод "геноцидом украинского народа". В России действия Киева воспринимаются как попытка "политизировать историю", внести "недоверие и враждебность в отношения двух стран, поссорить народы Украины и России".