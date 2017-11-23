Лидер Судана обсудил с Шойгу содействие в переоснащении армии страны

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 23 ноя — РИА Новости. Президент Судана Омар Башир рассказал, что в России обсудил с министром обороны РФ Сергеем Шойгу сотрудничество в военно-технической сфере в контексте переоснащения армии его страны.

"Что касается сотрудничества в ВТС, мы должны сказать, что оружие, которое у нас есть, – оно российского производства. Это касается и сухопутных войск, и нашей авиации. У нас сегодня утром состоялась очень хорошая встреча с министром обороны России. Мы сейчас выпускаем большую программу переоснащения наших вооруженных сил, и мы договорились с министром обороны, что Россия будет оказывать этому содействию", — сказал Башир на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным.

Он отметил, что Судан хочет усилить свое присутствие в качестве военных атташе в РФ.

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