Путин провел ротацию состава президиума Госсовета

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин осуществил ротацию состава президиума Государственного совета РФ; в число членов президиума включены восемь глав регионов, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля в четверг.

Новый состав президиума Госсовета выглядит следующим образом: глава республики Северная Осетия — Алания Вячеслав Битаров, губернатор Ростовской области Василий Голубев, глава республики Марий Эл Александр Евстифеев, губернатор Забайкальского края Наталья Жданова, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин, губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь, губернатор Новгородской области Андрей Никитин, губернатор Белгородской области Евгений Савченко.

Прежний состав президиума был утвержден распоряжением от 26 мая 2017 года, в него входили бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, глава Хакасии Виктор Зимин, губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, президент Татарстана Рустам Минниханов, глава Калмыкии Алексей Орлов, губернатор Смоленской области Алексей Островский, губернатор Магаданской области Владимир Печеный.