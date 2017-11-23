Путин провел ротацию состава президиума Госсовета

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин осуществил ротацию состава президиума Государственного совета РФ; в число членов президиума включены восемь глав регионов, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля в четверг.
Прежний состав президиума был утвержден распоряжением от 26 мая 2017 года, в него входили бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, глава Хакасии Виктор Зимин, губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, президент Татарстана Рустам Минниханов, глава Калмыкии Алексей Орлов, губернатор Смоленской области Алексей Островский, губернатор Магаданской области Владимир Печеный.