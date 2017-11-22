Путин, Роухани и Эрдоган договорились укреплять доверие между странами

Президент РФ Владимир Путин, президент Ирана Хасан Рухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 22 ноября 2017

Президент РФ Владимир Путин, президент Ирана Хасан Рухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 22 ноября 2017

СОЧИ, 22 ноя — РИА Новости. Лидеры России, Ирана и Турции на встрече в Сочи договорились о необходимости укрепления мер доверия, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"В ходе наших консультаций как с господином (Владимиром) Путиным, так и господином (Хасаном) Роухани мы сделали акцент на том, что необходимо осуществить меры по укреплению доверия. Для поэтапного осуществления данных мер необходимо открыть беспрепятственный и бесперебойный доступ гуманитарной помощи людям (в Сирии)", — заявил Эрдоган по итогам переговоров с Роухани и Путиным.

По его словам, достигнутые договоренности "пойдут на пользу" всему региону.