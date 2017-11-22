Медведев и Земан обсудили статью в "Красной звезде" о событиях 1968 года

ГОРКИ, 22 ноя – РИА Новости. Публикация в газете "Красная звезда" о событиях в Чехословакии в 1968 году стала одной из тем беседы премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с президентом Чехии Милошем Земаном; глава правительства РФ заверил чешского президента, что данная статья не имеет ничего общего с официальной позицией Москвы в отношении этих событий.

В начале встречи с Медведевым президент Чехии передал ему копию статьи, выразив сожаление, что "это не такой приятный подарок, какими они обычно бывают". Он отметил, что из-за этой публикации даже получил предложение прервать визит в Россию. "Я думаю, что это была бы бессмыслица", — сказал Земан.

Президент Чехии обратил внимание российского премьера на то, что в статье содержатся пассажи о том, что "советская оккупация (в 1968 г.) не была оккупацией", и что Чехословакия "во время Второй мировой войны как самостоятельное государство снабжало Германию оружием, хотя мы были оккупированы Германией".

Земан усомнился в том, что автор статьи историк, и назвал публикацию "полной бессмыслицей".

Со своей стороны Медведев, заметив, что в России провозглашен принцип невмешательства в деятельность СМИ, подчеркнул, что эта публикация "не отражает официальной позиции нашей страны".

"Вы абсолютно справедливо сказали, что это публикация отдельного человека. Как в этом опусе написано, "мнение, выраженное в публикации этого гражданина, является его личной позицией и не совпадает с мнением редакции", — подчеркнул глава правительства РФ.

Медведев подчеркнул, что официальная позиция России по этим событиям была сформулирована еще в 1993 году, "в том момент, когда разрабатывался и подписывался договор между нашими странами".

Медведев призвал чешскую сторону "иметь в виду, прежде всего, официальную позицию Российской Федерации, ее президента, председателя правительства". Он отметил, что эта позиция неоднократно подтверждалась руководством и России, и Чехии.

"Можете не сомневаться, ничего общего с автором (статьи) мы не имеем", — заверил Медведев.

Он согласился, что выход этой публикации не улучшает атмосферу в период визита чешской делегации в Россию.