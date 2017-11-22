МИД направил французским властям ноту из-за задержания Керимова

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. МИД РФ направил официальную ноту французским властям в связи с задержанием в Ницце российского сенатора Сулеймана Керимова, накануне для разъяснения ситуации в МИД РФ был вызван временный поверенный в делах Франции, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев на заседании палаты в среду.

"В адрес французских властей в настоящее время направляется официальная нота МИД РФ, в которой указано, что Керимов является должностным лицом РФ и обладает иммунитетом от принудительных действий на территории других государств", — сказал Косачев.

Он добавил, что накануне в МИД России был приглашен временный поверенный в делах Франции для разъяснения ситуации с задержанием Керимова.

Парламентарий подчеркнул, что российскому политику "по состоянию на сейчас до сих пор не представлено обвинение и не определена мера пресечения".

Керимов был задержан французской полицией в понедельник в Ницце. Представитель российского посольства заявлял РИА Новости, что дипломаты добиваются его освобождения. По данным СМИ, Керимова подозревают в уклонении от уплаты налогов во Франции.

К сенатору обеспечен доступ его адвокатов и представителей российского консульства в Марселе.