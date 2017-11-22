Путин проведет отдельную встречу с Роухани в Сочи, заявил Песков

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после трехсторонней встречи лидеров России, Турции и Ирана проведет отдельную встречу с главой Ирана Хасаном Роухани, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В среду в Сочи состоится трехсторонняя встреча президентов России, Турции и Ирана. Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, в ходе переговоров будет обсуждаться сирийское урегулирование с учетом совместной работы в астанинском формате.

"По завершении "троечного" формата, президент проведет отдельную двустороннюю встречу с президентом Роухани", — заявил Песков журналистам. Он напомнил, что ранее в Сочи состоялась встреча российского лидера с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.