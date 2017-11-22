"Прекрасный разговор": Путин и Трамп провели телефонные переговоры

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели во вторник телефонные переговоры и обсудили актуальные проблемы. По завершении беседы американский лидер заявил, что провел "прекрасный телефонный разговор" со своим российским коллегой.
Темы переговоров
Путин также сообщил американскому лидеру итоги его встречи с сирийским президентом Башаром Асадом.
В Белом доме, в свою очередь, отметили, что при обсуждении сирийского вопроса Путин и Трамп подчеркнули важность поддержки женевского процесса под эгидой ООН в целях мирного разрешения гражданской войны, окончания гуманитарного кризиса, возвращения беженцев-сирийцев в свои дома, обеспечения стабильности единой Сирии, свободной от злонамеренного вмешательства и безопасных гаваней террористов. Кроме того, как рассказали в администрации президента США, лидеры двух стран подтвердили важность совместной борьбы с терроризмом по всему Ближнему Востоку и Центральной Азии, а также согласились изучить пути дальнейшего сотрудничества по борьбе с ИГ*, "Аль-Каидой*", "Талибаном*" и другими террористическими организациями.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>
Президенты России и США также обсудили ситуацию на Украине и пути реализации долгосрочного мира в этой стране. В частности, Путин указал на отсутствие реальной альтернативы безусловному выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 года.
Кроме того, российский и американский лидеры обсудили Афганистан и иранскую ядерную программу. В частности, они выразили обеспокоенность ростом террористической и наркотической угроз, исходящих из Афганистана. В ходе телефонных переговоров по иранскому вопросу Путин заявил о приверженности Москвы полной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий.
Реакция политиков
Российские политики не оставили без внимания телефонный разговор лидеров России и США.
"Телефонный разговор Путина и Трампа, который длился около часа, подтверждает, что возможности для восстановления конструктивных и деловых отношения Москвы и Вашингтона не исчерпаны. Особенно это важно для решения ключевых проблем международной повестки", — отметил глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.
Кроме того, политик призвал президентов России и США чаще общаться, чтобы постепенно продвинуться в сотрудничестве "по всем ключевым досье современности".
Также телефонный разговор приветствовали в Совете Федерации.
Сенатор Алексей Пушков выразил уверенность, что Путин и Трамп поддерживают отношения между странами.Twitter.
Помимо этого, первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что разговор лидеров двух стран показал, что Россия продолжает рассчитывать на партнерские отношения с США по Сирии.
"Показательно, что телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, на котором они обсудили ситуацию в Сирии, состоялся практически сразу же после встречи президента России с Башаром Асадом. А это значит, что никакого камня за пазухой у нас нет, и мы продолжаем рассчитывать на партнерские отношения с США в мирном урегулировании сирийского кризиса", — написал сенатор в Facebook.
Однако ранее, несмотря на призывы российских политиков к тесному сотрудничеству, помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что возможность новой встречи Путина и Трампа пока не обсуждается.
"Это в очередной раз демонстрирует ошибочность веры президента, что США можно разделить решение общих проблем с Россией. Нам отчаянно нужна стратегия по Сирии", — написал сенатор Джон Маккейн в Twitter.
* Запрещенные в России террористические организации