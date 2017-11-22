РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Политика

"Прекрасный разговор": Путин и Трамп провели телефонные переговоры

02:3022.11.2017
112880
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВладимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фотоВладимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели во вторник телефонные переговоры и обсудили актуальные проблемы. По завершении беседы американский лидер заявил, что провел "прекрасный телефонный разговор" со своим российским коллегой.

Темы переговоров

Трамп под колпаком у Путина
© Иллюстрация РИА Новости . Виталий Подвицкий
Трамп под колпаком у Путина. Шпионский фельетон
Российский и американский лидеры обменялись мнениями по сирийской проблематике. В частности, Путин отметил готовность содействовать долгосрочному политическому урегулированию в этой стране. Как рассказали в пресс-службе Кремля, в ходе телефонных переговоров проводилась мысль о необходимости сохранения суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии.

Путин также сообщил американскому лидеру итоги его встречи с сирийским президентом Башаром Асадом.

В Белом доме, в свою очередь, отметили, что при обсуждении сирийского вопроса Путин и Трамп подчеркнули важность поддержки женевского процесса под эгидой ООН в целях мирного разрешения гражданской войны, окончания гуманитарного кризиса, возвращения беженцев-сирийцев в свои дома, обеспечения стабильности единой Сирии, свободной от злонамеренного вмешательства и безопасных гаваней террористов. Кроме того, как рассказали в администрации президента США, лидеры двух стран подтвердили важность совместной борьбы с терроризмом по всему Ближнему Востоку и Центральной Азии, а также согласились изучить пути дальнейшего сотрудничества по борьбе с ИГ*, "Аль-Каидой*", "Талибаном*" и другими террористическими организациями.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
Перейти в фотобанк
Сирия до и после начала боевых действий

Президенты России и США также обсудили ситуацию на Украине и пути реализации долгосрочного мира в этой стране. В частности, Путин указал на отсутствие реальной альтернативы безусловному выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 года.

Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин перед рабочим заседанием лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. 11 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
"Как он мог поверить Путину!": американские СМИ хоронят Трампа
Путин и Трамп также обменялись мнениями по ситуации на Корейском полуострове. Как рассказали в Кремле, "лидеры подчеркнули целесообразность поиска решения проблемы на путях переговоров дипломатическими средствами". В Белом доме, в свою очередь, отметили, что президенты России и США заявили о необходимости международного давления на КНДР с тем, чтобы остановить ее программу по созданию ядерного оружия и баллистических ракет.

Кроме того, российский и американский лидеры обсудили Афганистан и иранскую ядерную программу. В частности, они выразили обеспокоенность ростом террористической и наркотической угроз, исходящих из Афганистана. В ходе телефонных переговоров по иранскому вопросу Путин заявил о приверженности Москвы полной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий.

Выполнение минских соглашений
Выполнение Минских соглашений

Реакция политиков

Российские политики не оставили без внимания телефонный разговор лидеров России и США.

Сенатор Джон Маккейн в Конгрессе США. Архивное фото
© AP Photo / Scott Applewhite
Маккейн раскритиковал Трампа за "веру в искренность" Путина
Так, в Госдуме увидели признак возможности восстановления конструктивных и деловых отношений Москвы и Вашингтона.

"Телефонный разговор Путина и Трампа, который длился около часа, подтверждает, что возможности для восстановления конструктивных и деловых отношения Москвы и Вашингтона не исчерпаны. Особенно это важно для решения ключевых проблем международной повестки", — отметил глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.

Кроме того, политик призвал президентов России и США чаще общаться, чтобы постепенно продвинуться в сотрудничестве "по всем ключевым досье современности".

Также телефонный разговор приветствовали в Совете Федерации.

Сенатор Алексей Пушков выразил уверенность, что Путин и Трамп поддерживают отношения между странами.

Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин в перерыве рабочего заседания лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. 11 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Путин оценил общение с Трампом на АТЭС
"Контакты двух президентов позволяют сохранить нить отношений Россия-США вопреки тем в Вашингтоне, кто хотел бы ее разорвать или даже перегрызть", — написал парламентарий в своем микроблоге в Twitter.

Помимо этого, первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что разговор лидеров двух стран показал, что Россия продолжает рассчитывать на партнерские отношения с США по Сирии.

"Показательно, что телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, на котором они обсудили ситуацию в Сирии, состоялся практически сразу же после встречи президента России с Башаром Асадом. А это значит, что никакого камня за пазухой у нас нет, и мы продолжаем рассчитывать на партнерские отношения с США в мирном урегулировании сирийского кризиса", — написал сенатор в Facebook.

Однако ранее, несмотря на призывы российских политиков к тесному сотрудничеству, помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что возможность новой встречи Путина и Трампа пока не обсуждается.

Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите АТЭС во Вьетнаме. 10 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Кадыров увидел "медвежью хватку" в рукопожатии Путина и Трампа
В свою очередь, в американском конгрессе увидели "ошибку" в намерении Белого дома решить общие проблемы с Россией.

"Это в очередной раз демонстрирует ошибочность веры президента, что США можно разделить решение общих проблем с Россией. Нам отчаянно нужна стратегия по Сирии", — написал сенатор Джон Маккейн в Twitter.

* Запрещенные в России террористические организации

Два года операции российских ВКС в Сирии
© РИА Новости, Инфографика
Два года операции российских ВКС в Сирии

Комментировать
Политика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
evg250870
Ну сколько можно верить америкосам? Одно и то же. Все радуемся и надеемся! С нами опять играют. И итогом явится усиление давления. Плюнуть и растереть на Трамповскую оценку. Верить нельзя.
02:51
22.11.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена