"Прекрасный разговор": Путин и Трамп провели телефонные переговоры

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели во вторник телефонные переговоры и обсудили актуальные проблемы. По завершении беседы американский лидер заявил, что провел "прекрасный телефонный разговор" со своим российским коллегой.

Темы переговоров

Российский и американский лидеры обменялись мнениями по сирийской проблематике. В частности, Путин отметил готовность содействовать долгосрочному политическому урегулированию в этой стране. Как рассказали в пресс-службе Кремля, в ходе телефонных переговоров проводилась мысль о необходимости сохранения суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии.

Путин также сообщил американскому лидеру итоги его встречи с сирийским президентом Башаром Асадом.

В Белом доме, в свою очередь, отметили, что при обсуждении сирийского вопроса Путин и Трамп подчеркнули важность поддержки женевского процесса под эгидой ООН в целях мирного разрешения гражданской войны, окончания гуманитарного кризиса, возвращения беженцев-сирийцев в свои дома, обеспечения стабильности единой Сирии, свободной от злонамеренного вмешательства и безопасных гаваней террористов. Кроме того, как рассказали в администрации президента США, лидеры двух стран подтвердили важность совместной борьбы с терроризмом по всему Ближнему Востоку и Центральной Азии, а также согласились изучить пути дальнейшего сотрудничества по борьбе с ИГ*, "Аль-Каидой*", "Талибаном*" и другими террористическими организациями.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >> © РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости Перейти в фотобанк Сирия до и после начала боевых действий

Президенты России и США также обсудили ситуацию на Украине и пути реализации долгосрочного мира в этой стране. В частности, Путин указал на отсутствие реальной альтернативы безусловному выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 года.

Путин и Трамп также обменялись мнениями по ситуации на Корейском полуострове. Как рассказали в Кремле, "лидеры подчеркнули целесообразность поиска решения проблемы на путях переговоров дипломатическими средствами". В Белом доме, в свою очередь, отметили, что президенты России и США заявили о необходимости международного давления на КНДР с тем, чтобы остановить ее программу по созданию ядерного оружия и баллистических ракет.

Кроме того, российский и американский лидеры обсудили Афганистан и иранскую ядерную программу. В частности, они выразили обеспокоенность ростом террористической и наркотической угроз, исходящих из Афганистана. В ходе телефонных переговоров по иранскому вопросу Путин заявил о приверженности Москвы полной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий.

Реакция политиков

Российские политики не оставили без внимания телефонный разговор лидеров России и США.

Так, в Госдуме увидели признак возможности восстановления конструктивных и деловых отношений Москвы и Вашингтона.

"Телефонный разговор Путина и Трампа, который длился около часа, подтверждает, что возможности для восстановления конструктивных и деловых отношения Москвы и Вашингтона не исчерпаны. Особенно это важно для решения ключевых проблем международной повестки", — отметил глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.

Кроме того, политик призвал президентов России и США чаще общаться, чтобы постепенно продвинуться в сотрудничестве "по всем ключевым досье современности".

Также телефонный разговор приветствовали в Совете Федерации.

Сенатор Алексей Пушков выразил уверенность, что Путин и Трамп поддерживают отношения между странами.

"Контакты двух президентов позволяют сохранить нить отношений Россия-США вопреки тем в Вашингтоне, кто хотел бы ее разорвать или даже перегрызть", — написал парламентарий в своем микроблоге в Twitter

Помимо этого, первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что разговор лидеров двух стран показал, что Россия продолжает рассчитывать на партнерские отношения с США по Сирии.

"Показательно, что телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, на котором они обсудили ситуацию в Сирии, состоялся практически сразу же после встречи президента России с Башаром Асадом. А это значит, что никакого камня за пазухой у нас нет, и мы продолжаем рассчитывать на партнерские отношения с США в мирном урегулировании сирийского кризиса", — написал сенатор в Facebook.

Однако ранее, несмотря на призывы российских политиков к тесному сотрудничеству, помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что возможность новой встречи Путина и Трампа пока не обсуждается.

В свою очередь, в американском конгрессе увидели "ошибку" в намерении Белого дома решить общие проблемы с Россией.

"Это в очередной раз демонстрирует ошибочность веры президента, что США можно разделить решение общих проблем с Россией. Нам отчаянно нужна стратегия по Сирии", — написал сенатор Джон Маккейн в Twitter.