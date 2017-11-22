Клинцевич рассказал, что может продемонстрировать разговор Путина и Трампа

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа показывает, что никакого "камня за пазухой" у России нет — она продолжает рассчитывать на партнерские отношения с США по Сирии.

Путин поговорил по телефону с Трампом во вторник вечером, президенты обсудили, в том числе, ситуацию в Сирии, необходимость сохранения ее суверенитета, независимости и территориальной целостности, а также достижения политического урегулирования на принципах, которые должны быть выработаны в ходе максимально широкого внутрисирийского переговорного процесса.

"Показательно, что телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, на котором они обсудили ситуацию в Сирии, состоялся практически сразу же после встречи президента России с Башаром Асадом. А это значит, что никакого камня за пазухой у нас нет, и мы продолжаем рассчитывать на партнерские отношения с США в мирном урегулировании сирийского кризиса", — написал Клинцевич в Facebook.

Он подчеркнул, что Россия подтвердила свою верность обязательствам, содержащимся в совместном заявлении по Сирии, которое было принято по итогам встречи президентов России и США на полях АТЭС во Вьетнаме.

"Это – пример честной и открытой политики", — добавил он.