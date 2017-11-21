Слуцкий прокомментировал разговор Путина и Трампа

МОСКВА, 21 ноя – РИА новости. Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа подтверждает, что возможности для восстановления конструктивных и деловых отношения Москвы и Вашингтона не исчерпаны, заявил глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий (ЛДПР).

"Телефонный разговор Путина и Трампа, который длился около часа, подтверждает, что возможности для восстановления конструктивных и деловых отношения Москвы и Вашингтона не исчерпаны. Особенно это важно для решения ключевых проблем международной повестки", — заявил Слуцкий журналистам.

Парламентарий также назвал эту беседу этапной.

"Наши страны не вышли из кризиса. Но удалось обсудить очень многие вопросы: Афганистан, КНДР, Сирию, Украину. Нашим президентам нужно чаше общаться, несмотря на всю нездоровую критику с Капитолийского холма (из конгресса США). Тогда мы действительно, как две ведущие мировые державы, сможем шаг за шагом продвинуться в сотрудничестве по всем ключевым досье современности", — заключил депутат.