Путин обсудит с президентом Судана ситуацию на Ближнем Востоке

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 23 ноября в Сочи проведет переговоры с президентом Судана Омаром Баширом, планируется обсудить ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, сообщает пресс-служба Кремля.

"Двадцать третьего ноября 2017 года президент РФ Владимир Путин проведет в Сочи переговоры с президентом Республики Судан Омаром Баширом, который посетит Россию с рабочим визитом. Состоится обмен мнениями по развитию российско-суданских отношений и актуальным международным вопросам, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке", — говорится в сообщении.