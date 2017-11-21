Путин и Земан обсудили украинский кризис и борьбу с терроризмом в Сирии

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 21 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что проинформировал своего чешского коллегу Милоша Земана о видении разрешения украинского кризиса, о планах России по борьбе с терроризмом в Сирии и о состоявшихся переговорах с главой САР Башаром Асадом.

"Я проинформировал господина президента о нашем видении перспектив урегулирования на Украине, а также о результатах вчерашней встречи с президентом Сирии господином Башаром Асадом, наших планах по борьбе с терроризмом в Сирии, и о завтрашней трехсторонней встрече с президентами Ирана и Турции", — сказал Путин.

Президент России также отметил, нормализация отношений между Евросоюзом и Россией отвечала бы общим интересам.

Путин в понедельник в Сочи встретился с президентом Сирии Башаром Асадом, стороны обсудили борьбу с терроризмом и политическое урегулирование конфликта в САР. Встреча президентов РФ, Турции и Ирана Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани состоится 22 ноября в Сочи. Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, в ходе переговоров будет обсуждаться сирийское урегулирование с учетом совместной работы в астанинском формате.