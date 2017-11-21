Большая пресс-конференция Путина пройдет 14 декабря

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин проведет большую пресс-конференцию 14 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.

Началась аккредитация желающих принять участие в мероприятии. Заявки принимаются до 1 декабря. Их могут подать представители российских СМИ, имеющие регистрацию в Роскомнадзоре, и иностранные журналисты, аккредитованные при МИД.

Практику проведения больших пресс-конференций по итогам года Путин ввел в 2001 году во время первого президентского срока. Рекордным по продолжительности стало мероприятие 2008 года, когда за 4 часа 40 минут президент ответил на 106 вопросов.

В прошлом году общение с журналистами продлилось 3 часа 50 минут, президенту задали 67 вопросов. Значительная их часть была посвящена внутрироссийской и региональной повестке. Также прессу интересовала международная проблематика: ситуация в Сирии и на Украине, отношения с Турцией и США.

Нынешняя большая пресс-конференция станет для Путина последней на этом президентском сроке. Выборы главы государства пройдут в марте 2018 года. Пока неизвестно, будет ли действующий лидер баллотироваться.