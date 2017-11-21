Собчак предложила ограничить полномочия президента России

14:2621.11.2017
(обновлено: 14:44 21.11.2017)
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак, собирающаяся участвовать в выборах президента, считает, что самый правильный путь для развития России — парламентская республика с ограничением президентских полномочий.
Об этом она заявила при обсуждении судебной реформы в рамках встреч с экспертами, которые Собчак проводит для выработки своей политической платформы.
"Мы все знаем, что наша конституция писалась в непростой исторический период достаточно жесткого противостояния парламента и президента", — отметила Собчак. По ее мнению, и по этой Конституции при "определенных небольших и не глобальных корректировках" в России "предполагается" парламентская республика.
В этой связи, считает телеведущая, нужно усилить роль парламента. "Глобальная цель и глобальные гарантии, которые лично я требовала бы от человека, который может реально прийти к власти через какое-то время, — это гарантия, в первую очередь, роспуска той Думы, которая на сегодняшний момент, на мой взгляд, является вообще нелегитимной… И дальше, через усиление роли парламента и уменьшение роли президента в России, выстраивать просто другую систему", — пояснила она.
Как рассказала Собчак РИА Новости, тезис о поправках в Конституцию, которые смогут ограничить несменяемость власти, станет частью ее политической программы. Следующая встреча экспертов, по ее словам, будет посвящена либо здравоохранению, либо экономическому развитию.
В рамках своей предвыборной программы Собчак уже предложила ликвидировать психоневрологические интернаты, проработать механизмы взаимодействия государства и НКО и шаги по созданию инклюзивного общества.
Ранее сегодня с идеей о переходе России к парламентской форме правления выступила Екатерина Гордон, которая также намерена баллотироваться на высший государственный пост. По ее мнению, должность президента следует вообще упразднить.
Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре.
Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде. Ее отец, Анатолий Собчак, с 1991 по 1995 год был мэром Санкт-Петербурга, мать, Людмила Нарусова, является сенатором от республики Тыва.
Параллельно с обучением в школе Собчак занималась балетом при Мариинском театре и живописью на занятиях в Эрмитаже.
В 1998 году Собчак поступила на факультет международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, но после переезда в Москву перевелась в МГИМО. В 2004 году она получила степень магистра на факультете политологии этого вуза.
Карьера в шоу-бизнесе началась для Собчак с работы ведущей в шоу "Дом-2". К настоящему моменту в копилке звезды больше десяти проектов на радио и телевидении, а также работа главным редактором журналов SNC и L’Officiel.
Собчак находит время и на съемки в кино. К 35 годам она сыграла уже порядка 16 ролей в фильмах и сериалах.
Ксения Собчак принимала активное участие в акциях оппозиции. В мае 2012 года она была оштрафована за нарушение порядка проведения митинга во время "народных гуляний" на Никитском бульваре, а в июне СК провел обыск в ее квартире по делу о беспорядках на Болотной площади.
Собчак позирует фотографам перед церемонией награждения музыкальной премии "Муз-ТВ 2011".
Телеведущая на церемонии вручения премии "Женщина года" журнала Glamour в "Геликон-опере" в Москве.
Перед началом XIV ежегодной национальной телевизионной премии "МУЗ-ТВ 2016. Энергия будущего" в Москве.
Собчак на премьере фильма "Голодные Игры: Сойка-Пересмешница. Часть 2" в кинотеатре "Москва".
Ксения Собчак в роли ведущей финала конкурса "Мисс-Украина 2011" .
Ксения Собчак и Максим Галкин на XV юбилейной национальной телевизионной премии в области популярной музыки "МУЗ-ТВ 2017" в СК "Олимпийский" в Москве.
В феврале 2013 года Собчак вышла замуж за актера Максима Виторгана. В ноябре 2016 года у них родился сын Платон.
Главный редактор L'Officiel перед премьерой фильма режиссёра Александра Молочникова "Мифы" на кинофестивале "Кинотавр" в Сочи.
На показе коллекции одежды дизайнера Александра Арутюнова в рамках недели моды в Москве "Сделано в России".
Ксения Собчак присутствует перед началом церемонии вручения музыкальной премии "Золотой граммофон" в Государственном Кремлевском Дворце.