Собчак предложила ограничить полномочия президента России

Телеведущая Ксения Собчак во время экспертной дискуссии в Москве. 21 ноября 2017

Телеведущая Ксения Собчак во время экспертной дискуссии в Москве. 21 ноября 2017

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак, собирающаяся участвовать в выборах президента, считает, что самый правильный путь для развития России — парламентская республика с ограничением президентских полномочий.

Об этом она заявила при обсуждении судебной реформы в рамках встреч с экспертами, которые Собчак проводит для выработки своей политической платформы.

"Мы все знаем, что наша конституция писалась в непростой исторический период достаточно жесткого противостояния парламента и президента", — отметила Собчак. По ее мнению, и по этой Конституции при "определенных небольших и не глобальных корректировках" в России "предполагается" парламентская республика.

В этой связи, считает телеведущая, нужно усилить роль парламента. "Глобальная цель и глобальные гарантии, которые лично я требовала бы от человека, который может реально прийти к власти через какое-то время, — это гарантия, в первую очередь, роспуска той Думы, которая на сегодняшний момент, на мой взгляд, является вообще нелегитимной… И дальше, через усиление роли парламента и уменьшение роли президента в России, выстраивать просто другую систему", — пояснила она.

Как рассказала Собчак РИА Новости, тезис о поправках в Конституцию, которые смогут ограничить несменяемость власти, станет частью ее политической программы. Следующая встреча экспертов, по ее словам, будет посвящена либо здравоохранению, либо экономическому развитию.

В рамках своей предвыборной программы Собчак уже предложила ликвидировать психоневрологические интернаты, проработать механизмы взаимодействия государства и НКО и шаги по созданию инклюзивного общества.

Ранее сегодня с идеей о переходе России к парламентской форме правления выступила Екатерина Гордон, которая также намерена баллотироваться на высший государственный пост. По ее мнению, должность президента следует вообще упразднить.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре.