Кузнецова направит запрос в Рособрнадзор в связи с речью школьника в ФРГ

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Анна Кузнецова в связи с резонансным выступлением школьника в Бундестаге попросит Рособрнадзор дать разъяснения, какие международные образовательные программы реализуются в России в рамках преподавания истории, чтобы выявить возможные манипуляции историческими фактами.

В своем выступлении, видео которого опубликовано на YouTube, школьник из Нового Уренгоя рассказал о немецком солдате, участвовавшем в Сталинградской битве, чью биографию ему удалось изучить благодаря информации из открытых источников. По словам подростка, солдат попал в лагерь для военнопленных и вернуться домой не смог, так как "умер от тяжелых условий плена". Школьник, изучая биографию солдата, посетил "захоронения солдат вермахта" вблизи Копейска в Челябинской области, где, по его словам, "увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать".

"Детский омбудсмен намерена направить в Рособрнадзор запрос о том, какие международные образовательные программы реализуются в России в рамках преподавания истории и обществознания. Помощь в мониторинге окажут и региональные уполномоченные по правам ребёнка", — сообщили в аппарате детского омбудсмена во вторник.

По мнению Кузнецовой, случившееся в Германии вскрыло "ряд глубинных проблем как в системе международных образовательных программ, так и в попытках использовать разные трактовки истории в идеологической борьбе".

"На мой взгляд, важно заглянуть "за кулисы театра". Кто тут не патриот, будет понятно, когда мы разберёмся, откуда "растут ноги" у этой ситуации. Я как психолог вижу за докладом не более чем отыгранную преподавателями роль, которую диктуют условия игры. Мальчик отработал задачу и зачитал текст. Ведь по имеющейся у нас информации, новоуренгойская школа, где учится подросток, уже 10 лет сотрудничает с немецкой гимназией, в том числе организуя выезд детей в Германию за счёт принимающей стороны. Раньше никаких проблем с таким обменом не было: школьники обеих стран обсуждали проблемы экологии, безопасности и так далее. Но история – куда более сложная тема, тем более, когда обсуждается она гражданами двух стран, находившихся в определенный период времени в ситуации войны", – заявила Кузнецова, ее слова приводит пресс-служба уполномоченного.

Детский омбудсмен убеждена, что необходимо внимательно отнестись к международному сотрудничеству, особенно если речь идёт о чести и исторической памяти народа.

"Считаю, что международные образовательные программы следует в принципе очистить от идеологии и даже от самой возможности её присутствия в проектах с участием детей. Я призывала много раз и повторю снова: хватит манипулировать детьми!" – добавила Кузнецова.