В Кремле назвали тему переговоров Путина с президентом Чехии

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник в Сочи проведет переговоры со своим чешским коллегой Милошем Земаном, где планируется обсуждение двусторонних отношений, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что Земана и Путина объединяют давние товарищеские отношения, взаимное уважение, желание и способность активно вести крайне конструктивный и откровенный разговор. Земана Путин очень уважает как политика, который имеет свой самостоятельный взгляд на разные процессы, которые сейчас активно происходят и в Европе, и в мире… наряду с разговором по всем параметрам двухсторонних отношений, а вы знаете, что и в России, и в Чехии проявляется взаимный интерес к наращиванию сотрудничества", — сказал Песков.

Президент Чехии посещает Россию с официальным визитом 20-24 ноября по приглашению Путина. Ожидается, что после переговоров с российским лидером в Сочи Земан в среду в Москве встретится с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, а также примет участие в Российско-Чешском экономическом форуме. Кроме того, Земан посетит Екатеринбург, где пройдет Российско-Чешский деловой форум.

Россия относится к важнейшим партнерам Чехии, являясь основным поставщиком энергоносителей и одним из главных направлений для чешского экспорта. В 2011-2013 годах взаимная внешняя торговля России и Чехии демонстрировала рекордно высокие показатели, когда товарооборот, по данным чешской статистики, достигал 14 миллиардов долларов. В 2014-2015 годах на фоне антироссийских санкций со стороны ЕС и США торгово-экономические отношениях между РФ и Чехией переживали спад.