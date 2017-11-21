Гордон предложила упразднить должность президента

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Журналистка Екатерина Гордон, которая собирается баллотироваться на президентских выборах, предложила упразднить должность президента и создать парламентскую республику.

Она считает, что "неразумно, странно и опасно" жить в стране, где все зависит от одного человека — президента Владимира Путина. По ее словам, в демократическом государстве один человек не может назначать и увольнять министров, а также влиять на все вопросы — от крымского до жилищного. Поэтому, полагает Гордон, необходимо начать всероссийскую дискуссию об изменении формы правления.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре. О намерении участвовать в выборах уже заявили лидер ЛДПР Владимир Жириновский, один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский, телеведущая Ксения Собчак, а съезд КПРФ, как предполагается, выдвинет Геннадия Зюганова.

Кроме того, побороться за высший государственный пост собираются политолог Андрей Богданов, один из создателей движения "Наши" Борис Якеменко, глава ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахман Янсуков, лидер партии "Женский диалог" Елена Семерикова и глава движения "Возрождение" Александр Чухлебов.