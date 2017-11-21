Песков призвал не обвинять ямальского школьника во "всех смертных грехах"

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В Кремле считают неправильным обвинять выступившего в бундестаге российского школьника в пропаганде нацизма.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что "экзальтированная травля" мальчика совершенно непонятна. По его словам, очевидно, что подросток не имел в виду ничего плохого и он очень волновался. Такие чувства испытывал бы любой школьник, выступая в бундестаге.

"Обвинять его в каком-то злом умысле, тем более пропаганде нацизма, во всех смертных грехах, считаю неверным", — подчеркнул Песков.

Он добавил, что согласен с мнением помощника президента Андрея Фурсенко. "Действительно, надо сосредоточиться на вопросах образования, а не заниматься упражнениями в плане человеконенавистничества", — заявил представитель Кремля.

Ранее Фурсенко, комментируя речь мальчика, призвал терпимее относиться к молодежи.

Школьник из Нового Уренгоя рассказал в бундестаге о немецком солдате, участвовавшем в Сталинградской битве. Подросток изучил его биографию по открытым источникам. По словам мальчика, солдат попал в лагерь для военнопленных и не смог вернуться домой — он "умер от тяжелых условий плена". Школьник посетил "захоронения солдат вермахта" вблизи Копейска в Челябинской области, где, по его словам, "увидел невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать".

По мнению главы Нового Уренгоя, на примере истории немецкого солдата мальчик призвал к мирному сосуществованию на Земле и неприятию войны, кровопролития и фашизма.