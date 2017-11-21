Киркоров о Putin Team: я в пуле президентском

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Певец Филипп Киркоров не планирует вступать в создаваемое хоккеистом Александром Овечкиным движение Putin Team — "Команда Путина".

"Я, может быть, не вхожу в этот "тим", но для меня само участие в том, что я делаю, в стране, которой руководит наш президент, это уже и есть "тим" для меня. Я в пуле президентском! Пусть официально, неофициально, но я представляю его интересы, гастролируя по всей стране, приезжая в Крым", — сказал Киркоров РИА Новости.

По мнению певца, главное в поддержке — внутреннее отношение. "Необязательно присоединяться, я вообще против каких-то присоединений. Главное, чтобы ты духом был с этим человеком и верил в него, уважал его, любил его и голосовал за него, что я и делаю на протяжении многих лет", — отметил он.

На вопрос о том, проголосует ли он за Путина, если тот решит участвовать в выборах, певец ответил, что останется верным своим предпочтениям.

"Я не флюгер, я не меняю ни политических пристрастий, ни человеческих. Если я один раз выбрал себе президента много лет назад и голосовал за него не один раз, то, как вы думаете, за кого я буду голосовать в 2018 году?" — спросил исполнитель.

На минувшей неделе Киркоров получил из рук российского лидера государственную награду. Овечкин, который с 2005 года выступает за клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталз", в начале ноября объявил, что создает общественное движение Putin Team — "Команда Путина".

Спортсмен подчеркнул, что всегда открыто поддерживал президента. Целью общественного движения станет объединение всех сторонников Путина в одну команду, чтобы "показать всем сильную и сплоченную Россию".