СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя — РИА Новости. Выборы президента России, которые впервые пройдут в Крыму как субъекте РФ, важно провести максимально открыто, сказал министр внутренней политики, связи и информации республики Крым Дмитрий Полонский.

Выборы президента России 18 марта 2018 года пройдут впервые в Крыму после того, как полуостров вошел в состав Российской Федерации в 2014 году.

По мнению Полонского, настроения подавляющего числа крымчан связаны с однозначной поддержкой политики президента России. Тем не менее, сказал Полонский, "к выборам президента в Крыму будет приковано особое внимание, в этой связи важно провести их максимально открыто".

"Мы вправе об этом говорить, что они (выборы президента России в Крыму) будут своеобразным вторым референдумом о поддержке тех решений, которые были приняты и воплощены в жизнь как раз 18 марта (2014 года)", — сказал Полонский в интервью РИА Новости.

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