Путин во вторник проведет телефонный разговор с Трампом

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом во вторник.

Об этом российский лидер заявил на встрече с президентом Сирии Башаром Асадом в понедельник, сообщается на сайте Кремля.

"На основе нашей сегодняшней встречи я проведу консультации с лидерами тех стран, о которых уже упомянул. Уже сегодня запланирован разговор с эмиром Катара, завтра – с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, затем – с лидерами стран региона", — сказал Путин.