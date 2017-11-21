В Сочи прошла встреча Путина с Асадом

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Владимир Путин в Сочи встретился с сирийским коллегой Башаром Асадом. Он посетил Россию с рабочим визитом, сообщается на сайте Кремля.
Как заявил сирийский президент, за два года очевидны успехи, которые были достигнуты благодаря содействию ВКС и правительственных войск, многие жители арабской республики смогли вернуться в свои дома. Он отметил, что благодаря России Сирии спасена как государство.
В ходе встречи Путин представил сирийского президента руководству Минобороны и Генерального штаба ВС России.
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