В Сочи прошла встреча Путина с Асадом

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Владимир Путин в Сочи встретился с сирийским коллегой Башаром Асадом. Он посетил Россию с рабочим визитом, сообщается на сайте Кремля.

Российский лидер поздравил Асада с успешной борьбой с терроризмом. По его словам, сирийский народ проходит через очень тяжелые испытания и приближается к разгрому боевиков.

Как заявил сирийский президент, за два года очевидны успехи, которые были достигнуты благодаря содействию ВКС и правительственных войск, многие жители арабской республики смогли вернуться в свои дома. Он отметил, что благодаря России Сирии спасена как государство.

В ходе встречи Путин представил сирийского президента руководству Минобороны и Генерального штаба ВС России.

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