Россия может не подать список делегации на ПАСЕ в 2018 году, заявил Клишас

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. РФ, которая ранее приостановила выплату части взноса в бюджет Совета Европы за 2017 год, в 2018 году может не подать список своей делегации на зимнюю сессию ПАСЕ, это возможный вынужденный шаг, заявил в интервью РИА Новости председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

"То, что мы ограничили наш взнос, говорит о том, что мы от разговоров перешли к действиям… Следующее возможное действие — это мы не подаём список нашей делегации. Это возможный шаг, но, если это произойдёт, этот шаг будет вынужденным, продиктованным той политикой, которую проводит Совет Европы", — сказал сенатор.

В конце июня этого года российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год, до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжает работу по ратификации конвенционных документов Совета Европы. РФ с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы в ПАСЕ, так как в 2014–2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов Ассамблеи из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса, в том числе идею закрепить документально недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций. Пока Ассамблея никаких шагов в этом направлении не предприняла.

"Взнос в Совет Европы, действительно, единый, но, к сожалению, способов донести нашу озабоченность у нас не так много", — сказал сенатор.

"Я считаю, что мы уже неоднократно высказывались на самом высоком уровне по проблеме лишения прав нашей парламентской делегации в ПАСЕ", — добавил он. Он напомнил, что "об этом говорила (спикер СФ — ред.) Валентина Ивановна Матвиенко, об этом говорил (спикер Госдумы — ред.) Вячеслав Викторович Володин, на самом высоком парламентском уровне несколько раз до наших партнёров в Совете Европы доводилось, что ситуация является нетерпимой". "Есть позиция МИД на это счёт, которая подчеркивается на всех встречах с европейскими коллегами, но нас не слышат", — сказал сенатор.

"Мы просто вынуждены предпринимать такие шаги, которые должны обращать на себя внимание", — сказал Клишас.

"Это, наверное, не самое лучшее решение, но, к сожалению, это решение продиктовано действиями Совета Европы. Это не наш каприз. Мы просто пытаемся сделать так, чтобы нас все-таки попытались услышать", — добавил он.