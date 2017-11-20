Андрей Клишас: приостановка выплат в СЕ — ответ на действия Страсбурга

О возможном рассмотрении Конституционном судом новых решений Страсбургского суда против России и дальнейших шагах российской стороны в отношении ПАСЕ в интервью корреспонденту РИА Новости Кристине Луна-Родригес рассказал председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.
- Андрей Александрович, в следующем году исполнится 20 лет как Россия присоединилась к Европейской конвенции по правам человека. Что дало российской стороне присоединение к этой международной конвенции?
- Как вы оцениваете работу России и Совета Европы? В каких областях работы Совета Европы России и Страсбургу удалось достичь прогресса, а где сторонам не удалось достичь взаимопонимания?
— В целом можно сказать, что взаимодействие между Россией и Советом Европы проходит в формате сотрудничества, хотя и не без шероховатостей. Так, к примеру, не только Российская Федерация совершенствует свою правовую систему, учитывая подходы Совета Европы, формируемые в рамках работы ЕСПЧ и Венецианской комиссии, — Совет Европы также, изучая в том числе российскую практику регулирования, ориентируется на необходимость учета национальных конституционных особенностей государств-членов. А это ведь является на настоящий момент, пожалуй, основной проблемой взаимодействия между Россией и другими государствами и Советом Европы в правовой сфере.
Совершенно опрометчиво, на мой взгляд, полагать, что государства в целях корректировки подходов к праву только для обеспечения имплементации подходов Совета Европы в национальные правовые системы будут перекраивать собственное конституционное регулирование, изменяя при этом стабильную ценностную систему. И ведь ни одно европейское государство так не делает. Другое направление, где также существует ряд проблем, — межпарламентское, в частности, работа Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Категорически неприемлемой является ситуация, связанная с ограничением полномочий российской делегации в ПАСЕ. Применение таких мер только подрывает консенсуальный характер взаимоотношений внутри Совета Европы и уж точно не способствует построению конструктивного диалога между государствами, не соответствует тем ориентирам, которые были избраны Советом Европы при его учреждении.
С положительной стороны следует отметить работу Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, в котором участвует Россия, деятельность которого положительно сказывается на выстраивании международного регионального взаимодействия.
- Нужно ли России развивать отношения с Советом Европы и в каком направлении?
- Как отразилось на наших отношениях с Советом Европы принятие закона о приоритете решений Конституционного суда Российской Федерации над решениями международных судов, в том числе Европейского Суда по правам человека?
— Здесь стоит сделать уточнение, что чисто юридически речь не идет о приоритете. Конституционный Суд был наделен полномочием определять возможность и порядок исполнения решений международных органов по защите прав человека, в том числе и Европейского Суда по правам человека. Это было сделано с той целью, чтобы избежать ситуации правового вакуума, когда было бы непонятно, как исполнить решение ЕСПЧ, невозможно это сделать, если данное им толкование Конвенции о защите прав человека и основных свобод вступает в противоречие с Конституцией Российской Федерации. Такая ситуация, увы, характерна по некоторым делам не только для России, но и для многих других стран-участников Конвенции, в том числе Германии и Великобритании. Это обусловлено национальной конституционной идентичностью, которую необходимо учитывать ЕСПЧ как бы он этого ни хотел.
- А как такой подход соотносится с нормами международного права?
— В международном праве существует базовый принцип государственного суверенитета, предполагающий недопустимость стороннего вмешательства в дела государства, а также то, что по общему правилу государство не может быть ограничено в своей юрисдикции. Он закреплен в Уставе Организации Объединенных Наций. Участие государства в международных договорах, в том числе и в Конвенции о защите прав человека и основных свобод, априори не противопоставимо принципу государственного суверенитета, особенно когда международный орган, к примеру ЕСПЧ, де-факто вторгается в национальную юрисдикцию государства.
Действительно суверенным государством может быть только сильное государство. При этом, когда мы говорим о сильном государстве, в первую очередь необходимо иметь в виду национальную систему защиты прав и свобод, восстановление нарушенных прав. Международные субсидиарные органы не могут и не должны подменять собой механизмы национальной правовой системы. Иное бы означало отказ государства от принципа суверенитета.
- Можем ли мы ожидать рассмотрения каких- либо решений Страсбургского суда в Конституционном суде РФ в ближайшее время?
— К большому сожалению, в последнее время мы наблюдаем, как ЕСПЧ демонстрирует двойные стандарты, в частности, при рассмотрении дел против Российской Федерации. Появление новых решений, которые будут противоречить нашему конституционному правопорядку, исключить, к сожалению, нельзя, поэтому думаю, что Конституционному суду еще не раз придется рассматривать подобного рода дела по запросу министерства юстиции. Совет Европы это все-таки в первую очередь межправительственная организация, но это никоим образом не отменяет задач, связанных с гармонизацией законодательства как стран-участников Совета Европы в целом, так и Российской Федерации. Наша цель состоит в том, чтобы обеспечить соблюдение Конвенции.
- Андрей Александрович, почему же, желая в каком-то смысле наказать ПАСЕ, мы блокируем целиком взнос в Совет Европы?