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Политика

Русский мир Европы: как лидеры ЕС спасают себя с помощью России

08:0020.11.2017
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© AFP 2017 / Jonathan NackstrandПрезидент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй во время саммита в Гетеборге, Швеция. 17 ноября 2017 годаПрезидент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй во время саммита в Гетеборге, Швеция. 17 ноября 2017 года
© AFP 2017 / Jonathan Nackstrand

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

"Российское вмешательство", особенно недоказуемое, — новое слово во внутриполитических войнах западных элит. Похоже, "русская угроза" становится универсальным инструментом борьбы с оппонентами и аргументом для объяснения поражений перед собственными избирателями. Британский премьер Тереза Мэй, президент Франции Эммануэль Макрон, глава немецкой разведслужбы BND Бруно Каль. Кто следующий?

"Бунт тори" и ярость Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
© AFP 2017 / Pool/ Stefan Rousseau
Тереза Мэй пытается спасти Британию, вызывая дух Путина
Тереза Мэй набросилась на Россию, выступая на банкете лорда-мэра лондонского Сити. Кремль пытается "подорвать свободные общества" и распространяет искаженную информацию, чтобы расколоть монолитный Запад, рапортовала премьер-министр. Традиционными обвинениями (конфликт на Украине, "аннексия" Крыма) в этот раз она не ограничилась. Мэй отчитала Москву за "регулярные нарушения национальных воздушных пространств ряда европейских стран" и "целенаправленную кампанию кибершпионажа и раскола". Последнее, как заверила она, "включало в себя вмешательство в выборы и хакерскую атаку на Министерство обороны Дании и бундестаг".

Словесная атака Мэй совпала с чрезвычайно неприятным для нее скандалом в Великобритании. Причем в родной для премьера Консервативной партии. Издание The Telegraph опубликовало сенсационную статью о "восстании тори". Пятнадцать видных консерваторов, в основном бывшие высокопоставленные чиновники, заявили, что если установленная правительством дата выхода Великобритании из ЕС будет прописана в законе, они примкнут к оппозиционному лагерю лейбористов. Более того — будут голосовать против всех действий кабинета в направлении Brexit.

© REUTERS / Peter NichollsПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй на банкете лорда-мэра лондонского Сити. 13 ноября 2017
© REUTERS / Peter Nicholls
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на банкете лорда-мэра лондонского Сити. 13 ноября 2017

Что тут началось. Газету обвинили в "разжигании". Досталось журналистам даже за название статьи — критикам не понравилось в нем слово "мятежники". Однако факт раскола в партии никому опровергнуть так и не удалось.

Но конфликт среди тори — не единственная головная боль премьер-министра. В это же время европейские СМИ сообщили о рекордном росте инфляции в Соединенном Королевстве — уровень достиг пятилетнего максимума, а рост цен на продукты питания — самый высокий за последние четыре года. Главной причиной таких показателей, по мнению экономистов, стал слабеющий фунт стерлингов. Его падение, напомним, началось прошлым летом, после того как британский парламент проголосовал за Brexit.

Под грузом навалившихся на правительство проблем Тереза Мэй "вдруг" вспомнила о "российском вмешательстве" и "русской угрозе". Совпадение?

Макрон, ты не прав

В Париже тоже не все спокойно. Сразу сто бывших сторонников президента Эммануэля Макрона, проголосовавших за него на выборах, громко хлопнули дверью и объявили, что покидают созданную им партию "Вперед!".

Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с Абдель-Фаттахом ас-Сиси. 24 октября 2017
© AFP 2017 / Philippe Wojazer
Макрон заявил, что не хочет быть предводителем Европы

В растиражированном "Письме ста демократов" они возмущаются авторитарными партийными структурами, "напоминающими старый режим абсолютистских правителей Франции". Авторы утверждают, что Макрон, став главой государства, предал свои принципы, и теперь вместо "народной демократии" в движении доминирует "господство элит".

В послании рассказали также о высокомерии партийных функционеров, угрозах и запугивании, которым подвергаются рядовые "макроновцы". И это еще не все. В адрес президента бросают формулировкой "культ личности".

Составители письма — представители "Вперед!" на местах и сотрудники партийных органов. Демарш произошел незадолго до съезда партии. Удар получился довольно болезненным — особенно с учетом падающего в последнее время рейтинга Макрона. Именно в этот момент французский лидер, как и его британская коллега, почему-то вспомнил о далекой России.

Так, в интервью американскому журналу Time он заявил, что "российское вмешательство" представляет серьезную опасность для демократических стран, прежде всего для США и Франции.

© REUTERS / Christian HartmannСувениры с изображением президента Франции Эммануэля Макрона в магазине Парижа. 17 ноября 2017
© REUTERS / Christian Hartmann
Сувениры с изображением президента Франции Эммануэля Макрона в магазине Парижа. 17 ноября 2017

Неделю спустя президент, правда, подкорректировал свою позицию. В комментарии британскому СМИ он рассказал, что западным ценностям, а именно открытости и толерантности, угрожает не только Владимир Путин, но и Дональд Трамп. При этом Макрон указал, что "изолировать Путина и Трампа от Европы было бы контрпродуктивно". Шах и мат.

Клин или клиника

Шеф Bundesnachrichtendienst (BND) — федеральной службы внешней разведки Германии — Бруно Каль, выступая в Мюнхене перед аудиторией Фонда имени Ханса Зейделя, заявил о трех главных угрозах международной безопасности. Первая — миграционный кризис, вторая — растущий экономический дисбаланс в мире, третья — политика Кремля, как без этого.

Солдаты танкового подразделения Бундесвера, архивное фото
© AFP 2017 / John MacDougall
Мнение: заявляя о "росте российской угрозы", глава BND не учел одного

В частности, Каль недоволен тем, как успешно идет модернизация вооружений российской армии и управления войсками. Кроме того, он критикует Москву за наращивание военной мощи на западе России, а также за попытки оттеснить Вашингтон и вернуть себе роль европейского лидера. Вывод, который делает главный немецкий разведчик, предсказуем: держаться поближе к Америке и не позволить Кремлю "вбить клин" между США и Европой.

Конечно, мнение шефа разведки — не точка зрения главы государства или правительства. И федеральные власти Германии поспешили дистанцироваться от него. Официальный представитель кабинета Штеффен Зайберт на пресс-конференции отдельно подчеркнул, что Бруно Каль выступал от себя лично, а не от имени канцлера. Но надо понимать, что вполне в тренде настроений европейских политиков.

© AFP 2017 / Hannibal Hanschke / PoolРуководитель федеральной службы внешней разведки Германии Бруно Каль
© AFP 2017 / Hannibal Hanschke / Pool
Руководитель федеральной службы внешней разведки Германии Бруно Каль

"Россия уже ни при чем"

Мантры о "российской угрозе" не отражают реального положения дел и отношения к России в Европе, считает директор Центра комплексных европейских и международных исследований факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Тимофей Бордачёв. А эмоциональные пассажи объясняет тем, что многие европейские политики полностью переняли стиль и манеры своих американских коллег.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
© REUTERS / Toby Melville/File Photo
Тереза Мэй угрожает России. Почему на самом деле это капитуляция Лондона

"Шквал подобных заявлений говорит прежде всего о том, что дела в Европе идут как-то не очень хорошо и европейским лидерам срочно понадобилось отвлекать своих телезрителей от серьезных проблем, которые сейчас очевидны. Это и каталонский сепаратизм, и неспособность испанского правительства демократическими методами вести диалог с регионом. Это неспособность Терезы Мэй выстроить диалог по выходу Великобритании из Евросоюза. Это падающий рейтинг Макрона. Это кризис с формированием правительства Германии, который длится уже полтора месяца. Проблем накопилось слишком много, и европейские лидеры лихорадочно ищут хоть какие-то сюжеты, способные отвлечь публику", — объясняет Бордачёв.

© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкУчастники митинга в защиту независимости Каталонии в Барселоне. 11 ноября 2017
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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Участники митинга в защиту независимости Каталонии в Барселоне. 11 ноября 2017

"Вся неолиберальная западная система сейчас переживает глубокий кризис, для того чтобы скрасить картину, ведущие политики пытаются "в лучших традициях" перевести стрелки на какие-то внешние факторы. Россия оказалась весьма удобной мишенью, и ее усердно демонизируют", — соглашается директор Института международных исследований МГИМО Александр Орлов.

К демонизации эксперт относит и вновь разгорающийся скандал вокруг участия российских спортсменов в зимней Олимпиаде. Эта медийная история для западных партнеров только начинается.

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