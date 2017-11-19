Президент Судана в среду посетит Россию с официальным визитом

ХАРТУМ, 19 ноя — РИА Новости. Президент Судана Омар аль-Башир посетит РФ с официальным визитом в среду, сообщил РИА Новости глава пресс-службы президентского дворца Абдалла Джадулла.

"Визит президента аль-Башира состоится 22 ноября", — заявил чиновник.

По его словам, программа визита и список сопровождающих президента министров будут оглашены позже.

Глава МИД Судана Ибрагим Гандур 5 ноября сообщил РИА Новости о готовящемся визите президента в РФ, не уточнив дату. По его словам, в России аль-Башир планирует обсудить политические, экономические и культурные вопросы. Планируется подписание ряда соглашений между странами.

Ранее источник в администрации аль-Башира сообщил РИА Новости, что визит главы Судана в РФ пройдет 22 ноября.

Изначально визит планировался на август, но был перенесен на ноябрь ввиду ряда логистических проблем.

Глава МИД Судана ранее заявил, что визит аль-Башира состоится по приглашению президента РФ Владимира Путина и будет направлен на укрепление двусторонних отношений на всех уровнях. Гандур отмечал, что переговоры затронут ряд тем, в том числе торгово-экономическое сотрудничество, политические контакты и взаимную поддержку на различных мировых аренах.