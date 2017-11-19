Президент Чехии посетит Россию 20-24 ноября

ПРАГА, 19 ноя – РИА Новости, Александр Куранов. Президент Чешской республики Милош Земан вместе с супругой Иваной Земановой совершит 20-24 ноября официальный визит в Россию, сообщила в воскресенье пресс-служба Пражского града.

"В первый день поездки глава республики прилетит из Праги в Сочи, где на другой день состоится его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным", — говорится в сообщении.

В среду Земан встретится в Москве с президентом Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным, а затем будет присутствовать на открытии форума российских и чешских предпринимателей, а также на подписании документов о российско-чешском экономическом сотрудничестве, сообщил Пражский град.

Во второй половине дня среды в Москве состоится частная встреча президента Чехии с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, к которой затем присоединятся другие члены делегаций обеих стран. Позднее в среду состоится церемониал вручения государственных наград.

В четверг Земан примет участие в открытии выставки "Сокровища Пражского града в Москве", а во второй половине дня вылетит из Москвы в Екатеринбург.

В пятницу в Екатеринбурге глава Чехии примет участие в открытии еще одного форума с участием российских и чешских предпринимателей, после чего будет присутствовать при подписании документов о сотрудничестве в сфере экономики.

Во второй половине дня пятницы Земан возложит венок к памятнику чехословацким легионерам, а затем посетит производственные корпуса компании UZGA, Aircraft Industries, где налажен выпуск самолетов L-410, ранее производимых только в Чехии.

Вечером в пятницу президент Чехии вернется из Екатеринбурга в Прагу.

Как сообщил РИА Новости глава сопровождающей Земана в поездке в Россию бизнес-делегации, президент Союза промышленности и транспорта Чехии Ярослав Ганак, в состав делегации входят свыше 130 руководителей ведущих фирм и предприятий страны.

"Я не слышал о том, чтобы бизнес-делегация во главе с руководителем какой-либо страны прилетала в Россию на трех самолетах. На одном-двух – это традиционное дело. Но на трех – это весьма необычно. Руководители наших ведущих фирм и предприятий летят в РФ с целью закрепить уже установленные контакты с российскими коллегами, подписать определенные соглашения, а также найти новых партнеров", — сказал Ганак.