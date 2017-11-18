Медведев обсудит с ЕР реализацию предвыборной программы партии за год

ПОСЁЛОК НИКОЛА (Иркутская область), 18 ноя — РИА Новости. Премьер-министр, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев проведет на партийном съезде ЕР заседание комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии с момента начала ее реализации, сказал и.о. секретаря генсовета ЕР Андрей Турчак.

Партийный съезд ЕР пройдет в Москве с 22 по 23 декабря. Выборы в Государственную думу прошли 10 сентября. Программа партии была утверждена на 15-м партийном съезде, который прошел в Москве 26-27 июня.

"Планируется по результатам работы площадок в этот же день провести заседание программной комиссии партии под руководством председателя партии Дмитрия Анатольевича Медведева. Поэтому также представителей партплатформ, представителей из регионов мы на этот первый день приглашаем", — сказал Турчак на совещании с секретарями и руководителями региональных исполнительных комитетов партии.

Он добавил, что основные решения, которые будут в этот день приняты, озвучат уже в ходе пленарного заседания во второй день съезда.

В пресс-службе партии добавили, что на программной комиссии будут также обсуждаться планы по реализации программы на 2018 год.

Первое заседание программной комиссии партии прошло 10 мая и было посвящено вопросам реализации социального блока программы; второе состоялось 4 июля, участники обсудили еще один раздел программы — "Качество государства: эффективность власти и народный контроль". Третье заседание состоялось 19 октября и было посвящено вопросам сельского хозяйства.