"Единая Россия" увеличит финансирование отделений во всех регионах

ПОСЁЛОК НИКОЛА (Иркутская область), 18 ноя — РИА Новости. Партия "Единая Россия" увеличит финансирование региональных отделений во всех российских регионах, перераспределив средства из своего партийного бюджета, сказал РИА Новости и.о. секретаря генсовета ЕР Андрей Турчак.

"Речь идет об увеличении финансирования региональных отделений на партийную атрибутику, символику, на проведение процедуры предварительного голосования. Это будет касаться всех регионов, не только Сибирского федерального округа, методика будет единая", — сказал Турчак.

Он уточнил, что общий объем партийного финансирования не изменится. "Речь идет об общем фонде партийных средств — внутри этого объема будет перераспределение средств. Какие-то вещи будут финансироваться больше, какие-то меньше", — пояснил и.о. секретаря генсовета.

На совещании с секретарями и руководителями региональных исполнительных комитетов партии Турчак подчеркнул, что "вектор внимания партийной работы должен быть смещен в сторону регионов". По его словам, это должно касаться не только внутренних партийных вопросов, связанных с финансированием работы региональных отделений.

"Мы понимаем, что необходима дополнительная поддержка не только в период избирательной кампании, но и поддержка межвыборной работы, и нужно отдельное финансирование проведения процедуры предварительного внутрипартийного голосования. С точки зрения финансирования, мы эти вопросы обсудим на семинаре с руководителями региональных исполкомов, который пройдет в Москве в начале декабря по завершению всех региональных конференций", — заключил Турчак.