Электоральный рейтинг "Единой России" высок, заявил Турчак

ПОСЁЛОК НИКОЛА (Иркутская область), 18 ноя — РИА Новости. Электоральный рейтинг "Единой России" высок, о чем свидетельствуют последние социологические опросы, задача — не растерять этот задел и подойти к президентским выборам "на пике формы", заявил и.о. секретаря генсовета ЕР Андрей Турчак на совещании с секретарями и руководителями региональных исполнительных комитетов партии.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) на 12 ноября, рейтинг ЕР составляет 52,1%, на 5 ноября он был 53,4%, неделей ранее — 51,8, а 22 октября — ровно 52%. По последним данным Фонда "Общественное мнение", если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, половина россиян проголосовала бы за ЕР.

"Электоральный рейтинг партии на сегодняшний день достаточно высок. Вы знаете, в целом по стране, по последним социологическим исследованиям, он находится на уровне 52%. Это говорит о том, что наши региональные отделения, в том числе входящие в состав Сибирского федерального округа, работают эффективно. Наша задача — этот задел не растерять, подойти к выборам в марте 2018 года на пике своей формы", — сказал Турчак.

Ранее Турчак заявил, что ЕР примет самое активное участие в кампании по выборам президента России. Президентские выборы в РФ пройдут в марте 2018 года.