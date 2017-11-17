МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о своем намерении баллотироваться на выборах президента РФ в 2018 году, считает, что россияне достаточно умны и попытки США повлиять на выборы в России не могут увенчаться успехом.

"В любом событии нужно просто отделять главное от незначительного, участвовали американцы или пытались ли они повлиять на выборы… Ну конечно, они что-то пытались сделать, и мы видели — факты этого нам предъявлены и так далее. Имело ли это какое-то значение? Я думаю, что нет. Вы поймите, что это очень, скажем так, гебистская логика считать, что кто-то извне — вот, есть некий внешний враг, который пришел наших людей несчастных, глупых как-то навострил простив власти, и вот, теперь у нас с этим проблемы. Люди достаточно умны в нашей стране, чтобы самим разобраться в том, что происходит", — сказала Собчак журналистам в пятницу.

Она отметила, что сила "извне" всегда есть и в этом состоит противоборство любых великих держав, которые будут работать на свои интересы. "Но не из-за них у нас проблемы в стране, не из-за Дональде Трампа, не из-за Америки, не из-за их амбиций на мировое господство и не из-за шпионов ЦРУ", — пояснила Собчак.

По ее мнению, на протестных акциях в Москве "были шпионы ЦРУ". "Конечно же, да — я так считаю. И, конечно же, они там были. Считаю ли я, что из-за шпионов ЦРУ произошла Болотная? Конечно же, нет — это чушь полная", — заявила Собчак.

В массовых беспорядках на Болотной площади, которые произошли в мае 2012 года, пострадали десятки человек, более 400 были задержаны. Организаторы беспорядков — Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев — ранее получили по 4,5 года колонии, рядовые участники приговорены к меньшим срокам.

Несколько фигурантов были амнистированы, а один направлен на принудительное психиатрическое лечение. Сторонники осужденных считают, что беспорядки были спровоцированы полицией.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года.