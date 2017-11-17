Путин шуткой ответил на вопрос о своем графике после выборов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин ответил шуткой про выборы главы государства на приглашение посетить юбилейные торжества Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК).

На совещании по проблемам подготовки талантливой молодежи в сфере культуры к Путину обратился ректор ВГИК Владимир Малышев. "Вчера мы узнали, что подписан вами указ о 100-летии ВГИКа в 2019 году. Мы просили бы вас найти время в своем плотном графике в сентябре 2019 года посетить ВГИК и поздравить со 100-летием", — сказал Малышев.

"Владимир Сергеевич, спасибо большое. У нас в марте выборы, а вы мне в 2019 году говорите о серьезном графике", — под смех собравшихся заметил Путин.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года. Администрация президента пока не дает ответа на вопрос об участии действующего главы государства в кампании 2018 года. В минувшую субботу на пресс-конференции в рамках саммита АТЭС Путин заявил, что пока оставит вопрос о своем возможном выдвижении на новый президентский срок без ответа, отметив, что "время придет, поговорим на эту тему".