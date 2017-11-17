Отношения с Киргизией существенно продвинулись, заявил Путин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя — РИА Новости. Россия и Киргизия за последние годы улучшили взаимодействие не только в сфере безопасности, но и в гуманитарном плане, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим киргизским коллегой Алмазбеком Атамбаевым.
Церемония передачи полномочий новому президенту Киргизии – Сооронбаю Жээнбекову, победившему на выборах в октябре 2017 года, состоится в Бишкеке 24 ноября.
Путин подчеркнул, что за время работы Атамбаева изменилось качество отношений двух стран.
"Мне очень приятно отметить, что за время вашей работы в должности главы государства Кыргызстана существенным образом изменилось качество отношений между Россией и Кыргызстаном", — сказал российский лидер.
Он обратил внимание, что за последние годы продвинулось взаимодействие не только в сфере экономики и безопасности, но и в гуманитарном плане.
"Мы в двустороннем плане продвинули наши отношения и в сфере экономики, в сфере безопасности, имею в виду укрепление внешних границ, но и в гуманитарной сфере", — сказал Путин. Он выразил благодарность Атамбаеву за его согласие посетить Санкт-Петербургский международный культурный форум.
Глава российского государства заверил, что Россия будет поддерживать дальнейшее развитие отношений между народами РФ и Киргизии.
"Мне представляется это очень важным — подчеркнуть глубокие корни отношений между нашими народами", — сказал Путин.
Предполагается, что президенты на встрече обсудят результаты многолетнего конструктивного сотрудничества в интересах укрепления всего комплекса российско-киргизских отношений. В Кремле отмечают, что российская сторона высоко оценивает личный вклад Атамбаева в продвижение стратегического партнерства между Россией и Киргизией, а также в развитие двустороннего взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.
Страны ведут интенсивный политический диалог на протяжении многих лет. Путин и Атамбаев встречались более 20 раз. Нынешняя встреча — шестая в текущем году.