Карасин рассказал, что мешает отмене виз с Грузией

ПРАГА, 16 ноя – РИА Новости, Александр Куранов. Введению безвизового режима между Россией и Грузией мешает, кроме прочего, и близость республики к зоне военных конфликтов, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Григорий Карасин, который в четверг провел в Праге очередной раунд переговоров со спецпредставителем премьера Грузии Зурабом Абашидзе.

"Отмене виз для граждан Грузии мешает не только отсутствие между нашими странами дипломатических отношений, разорванных Тбилиси в 2008 году в одностороннем порядке. Большую роль в решении данного вопроса играет также безопасность в этом регионе. Неподалеку от Грузии происходят военные конфликты, зафиксированы попытки террористов проникнуть этим путем на территорию России. Поэтому данная ситуация является предметом серьезного обсуждения и анализа экспертов", — сказал Карасин.

В августе 2008 года Грузия разорвала дипотношения с РФ в ответ на признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии. Однако представители нового правительства Грузии назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ.

На данный момент диалог между Россией и Грузией поддерживается в рамках Женевских дискуссий и регулярных встреч в Праге замглавы МИД РФ Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии Зураба Абашидзе. Обсуждаются гуманитарные, транспортные, экономические и культурные вопросы.