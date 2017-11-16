В Госдуму внесли законопроект о Конституционном собрании

Герб РФ на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

Герб РФ на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Депутат от КПРФ Владимир Бортко внес в Госдуму законопроект "О Конституционном собрании РФ", следует из базы документов нижней палаты парламента.

Как отмечается в пояснительной записке, в основе представленного закона лежат переработанные законы о конституционном собрании, которые были внесены во втором и третьем созывах Госдумы.

Законопроект определяет порядок внесения предложения о пересмотре положений глав 1. 2 и 9 Конституции Российской Федерации; порядок созыва и деятельности Конституционного Собрания: порядок принятия решений Конституционного Собрания, включая порядок принятия новой Конституции Российской Федерации.

Законопроект состоит из шести глав и 34 статей.

"Все предложения о пересмотре положении глав 1. 2 и 9 Конституции РФ вносятся в Государственную думу ФС РФ. При этом предложение о пересмотре должно содержать проект новой Конституции РФ, обоснование необходимости пересмотра, а также перечень законов, отмены, изменения, дополнения или принятия которых потребует принятие новой Конституции РФ. В случае поддержки Госдумой предложения о пересмотре положений Конституции, предложение направляется в Совет Федерации, а в случае отклонения — не подлежит рассмотрению Советом Федерации", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Совет Федерации, поддержав предложение о пересмотре положений Конституции, определяет дату, время и место первого заседания Конституционного Собрания. При этом устанавливается, что Конституционное собрание созывается на тридцатый день после принятия Советом Федерации решения об одобрении предложения о пересмотре положений Конституции, говорится в пояснительной записке.