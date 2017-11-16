В Госдуму внесли законопроект о Конституционном собрании

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Депутат от КПРФ Владимир Бортко внес в Госдуму законопроект "О Конституционном собрании РФ", следует из базы документов нижней палаты парламента.
Как отмечается в пояснительной записке, в основе представленного закона лежат переработанные законы о конституционном собрании, которые были внесены во втором и третьем созывах Госдумы.
Законопроект определяет порядок внесения предложения о пересмотре положений глав 1. 2 и 9 Конституции Российской Федерации; порядок созыва и деятельности Конституционного Собрания: порядок принятия решений Конституционного Собрания, включая порядок принятия новой Конституции Российской Федерации.
Законопроект состоит из шести глав и 34 статей.
Совет Федерации, поддержав предложение о пересмотре положений Конституции, определяет дату, время и место первого заседания Конституционного Собрания. При этом устанавливается, что Конституционное собрание созывается на тридцатый день после принятия Советом Федерации решения об одобрении предложения о пересмотре положений Конституции, говорится в пояснительной записке.