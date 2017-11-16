Хантсман: России и США надо дискутировать на основе общих ценностей

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. России и США следует вести дискуссию на основе тех ценностей, которые объединяют народы обеих стран, в таком диалоге должны принимать участие и представители конфессий, заявил посол США в РФ Джон Хантсман.

"У нас много общего — у наших народов и наших обществ. Две великие цивилизации, и через культуру, искусство, литературу мы внесли свой вклад в развитие всех стран", — заявил Хантсман на встрече с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Хантсман отметил, что сложные мировые вопросы остаются нерешенными. "Вы упомянули вопрос глобализации. Мы действительно живем в мире, когда есть постоянный доступ к информации, дети с ранних лет пользуются айфонами и айпадами и могут сами изучать мир и исследовать события в нем самостоятельно. Причём они пользуются этим в таком возрасте, когда я сам об этом и помыслить не мог", — сказал американский дипломат.

Он поделился, что стал отцом для семерых детей, двое из которых — приемные дети из Китая и Индии. "И я должен говорить своим обеим дочерям — отложи свой телефон, посмотри мне в глаза и давай поговорим о том, что лежит на сердце. И я думаю, что такое происходит повсеместно", — признался Хантсман.

"Наверное, это можно отнести и к американо-российским отношениям — как мы можем лучше понять друг друга? Помимо того, что видим по телевизору, читаем в заголовках газет, как мы можем понять друг друга вне области политики? У нас есть различия, но как нам лучше понять чаяния друг друга и узнать то, что нас объединяет?" — сказал он.

По словам Хантсмана, "уровень доверия к политическим деятелям сейчас очень низок, как и к представителям конгресса, а уровень доверия к священникам остаётся высоким". "Нам действительно необходимо вести дискуссию, которая основывается на тех ценностях, которые нас объединяют. Нужно вместе с представителями церквей вести диалог", — заключил высокопоставленный дипломат.