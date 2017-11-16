Россия и ЕС заинтересованы в безопасности в Евразии, заявил Нарышкин

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. РФ и ЕС обоюдно заинтересованы в том, чтобы обеспечить безопасность во всей Евразии, Россия могла бы помочь Европе выйти из-под влияния США, вновь обрести собственную идентичность и восстановить роль глобального геополитического игрока, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Он выступил в четверг в Москве на международной конференции, посвященной 30-летию Института Европы Российской академии наук.

"Россия и страны Европейского союза нуждаются друг в друге, особенно перед лицом стоящих перед нами на текущем этапе вызовов и задач. Мы обоюдно заинтересованы в том, чтобы обеспечить на всем пространстве Евразии мир и безопасность, гармоничное развитие и процветание стран и народов", — сказал Нарышкин.

"Сегодня прозападная часть Европы стоит перед выбором — продолжать следовать в кильватере американской геополитики с риском окончательно потерять собственную идентичность, либо вернуться к самой себе, обрести геополитическую субъектность и совместно с другими глобальными игроками, в том числе и с Россией, строить подлинно многополярный, стабильный и демократический миропорядок", — добавил директор СВР.

Россия могла бы в этом Европе помочь, отметил Нарышкин. "Хотя бы потому, что наша страна сохранила те христианские в своей основе ценности, которые сама Европа в определенной части уже утратила. Россия сохранила их в том числе и для Европы. Это своего рода возвращение нами исторического долга и одновременно признание огромного вклада европейской цивилизации в развитие всего человечества, равно как и в российскую историю и культуру", — отметил он.