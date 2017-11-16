Володин ответил Жириновскому по поводу усталости от царя

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин ответил на слова председателя ЛДПР Владимира Жириновского по поводу усталости от царя, которая была, по мнению лидера либерал-демократов во времена Николая II, заявив, что "все зависит от такого, какой царь", что он несет — прогресс или стагнацию.

"По поводу усталости… Вы лидер партии 25 лет, но от вас никто не устал — вас избирают, и все радуются и ждут, что опять будете выдвигаться. Это о чем говорит? Все зависит от того, какой царь, какой лидер, несет ли он усталость и стагнацию. А может быть, он несет прогресс и настроение", — сказал Володин, комментируя выступление лидера ЛДПР.

В ходе своего выступлении Жириновский отметил, что губернатор-коммунист "вдруг за царя выступил". "Меня это удивляет: то коммунисты против царя, теперь прошло 100 лет, они поняли — напортачили, бардак в стране, давай обратно царя…. Царь-батюшка, что скажет, то и будем делать. Оказывается, народ у нас такой, без царя не может. Народ может без царя. И от царя устали потому, что он все делал один, министров он назначает — чехарда с министрами. И устали от него — от Николая Александровича. Не надо придумывать экономические причины: хлеб не подвезли, неудачи в Первой мировой… Усталость была, ненавидели царя все, даже его родственники…" — сказал лидер ЛДПР.

"Как уходит правитель в России, так все вздыхают: наконец-то. Это самая такая страшная страна в мире. Мы радуемся, когда погибают или убивают наших руководителей", — добавил он.